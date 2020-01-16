В Самаре срок сдачи Фрунзенского моста с развязками перенесли на лето

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:39:45+03:00

Фрунзенский мост работает по временной схеме с 31 декабря 2020 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самаре сдвинули сроки запуска Фрунзенского моста в полном объеме. Раньше это планировали сделать в марте 2020 года. Как заявил в четверг, 16 января, на заседании профильного комитета губдумы министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, полностью мост должен заработать до конца июля.

Напомним, что пока проехать можно только по основному ходу — по мосту через реку Самару, а по развязке на правом берегу можно выехать только на улицу Фрунзе.

- В дальнейших планах — открытие развязок на правом берегу реки Самары с выходом на улицы Чапаевскую и Молодогвардейскую. Следующий этап — Южная обводная дорога и вывод транспортных потоков на улицу Самарскую, - рассказал Иван Пивкин.

По словам министра, задержки связаны проведением археологических раскопок в районе строительства Фрунзенского моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU