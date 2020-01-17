Защитник тольяттинского «Акрона» Максим Сухомлинов находится на просмотре в «Енисее»
Защитник тольяттинского футбольного клуба «Акрон», который выступает в ПФЛ, Максим Сухомлинов отправился на просмотр в клуб ФНЛ – «Енисей». Красноярцы сейчас находятся на сборах в турецком Сиде, сообщает пресс-служба «Акрона».
- «Смотрины» Сухомлинова в команде первого дивизиона продлятся до 23 января. Максим выступает за «Акрон» с конца августа прошлого года. В первой части сезона 2019/20 в ПФЛ 21-летний игрок провел 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей, - рассказали в тольяттинском клубе.
Напомним, после осеней части чемпионата России «Акрон» лидирует в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ (третий в системе дивизионов первенства страны). В активе тольяттинцев 38 очков. У ближайшего преследователя – «Челябинска» - на два очка меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU