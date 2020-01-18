2020-01-18T12:03:15+03:00
Общество

"Встали на коньки - и их услышали": в минстрое рассказали, что нужно, чтобы достроить долевку на Димитрова 74а

Обманутые дольщики вышли на каток на площади Славы с табличками и их позвали на встречу в минстрой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В минстрое встретились с обманутыми дольщиками. Фото: министерство строительстваВ минстрое встретились с обманутыми дольщиками. Фото: министерство строительства
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Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев встретился с дольщиками проблемного объекта на Димитрова, 74а. На разговор возмущенных жителей, которые уже 15 лет не могут дождаться своих квартир, позвали после того, как они вышли с флешмобом под окна Белого дома, на каток на площади Славы. Владельцы недостроенных квартир надели коньки и таблички на спину и проехали несколько кругов вокруг елки. И уже 17 января в минстрое состоялась встреча главы ведомства с инициативной группой.

Министр отметил, что для того, чтобы достроить дом, нужна конструктивная работа ведомства и дольщиков.

- Регион готов, за счет региональных средств поддержки и с привлечением регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства обеспечить дофинансирование стройки. Данная мера станет возможной при условии соблюдения требований Закона Самарской области от 05.07.2019 №84-ГД, - отметил Евгений Чудаев.

31 января дольщиков снова зовут на общее собрание, именно тогда и предлагают обсудить дофинансирование стройки.

Напомним, что дом по ул. Димитрова, 74А начали строить в 2004 году. В 2011 году руководитель "Единства", которое и строило этот дом, был осужден на пять лет. В 2008 году дольщики объединились в некоммерческое партнерство и наняли достраивать дом фирму "КапиталСтрой". До середины 2019 года строительные работы продвигались, но сейчас ситуация снова тупиковая. Найти выход попробуют 31 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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