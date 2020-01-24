Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:28:12+03:00

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В Самарской области специалисты продолжают борьбу с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС). Напомним, за последние две недели от этого опасного заболевания погибли шесть диких кабанов. Их трупы нашли на территориях 87 и 91 кварталов Кошкинского охотничьего хозяйства.

- В Кошкинском районе в радиусе 5 км от очагов заболевания АЧС введена карантинная зона. Срок - 45 дней. Наши специалисты проверяют организации и местных жителей на предмет выполнения ветеринарных правил, в частности, безвыгульного содержания животных, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Также сотрудники ведомства проверят все охотничьи хозяйства в Кошкинском и в соседнем Елховском районе. Кроме того, они намерены обезопасить свиноводческие предприятия, которые находятся в 10-километровых зонах от очагов АЧС. Это АО «Северный Ключ» Похвистневского района, ООО «Интер-Импекс» Красноармейского района, ООО «Мясоагропром» Красноярского района, ООО «Перспектива КС» Шигонского района. Для этого специалисты ликвидируют кабанов в буферной зоне и снизят численность их популяции на территории региона: 0,25 особи на 1000 га. Отметим, что на время действия карантина в Самарской области ввели запрет на все виды охоты, за исключением охоты для регулирования численности охотничьих животных.

Сотрудники Россельхознадзора проверят все кафе и рестораны, которые предлагают блюда из мяса диких животных, а также торговые точки и места сбыта свиного мяса в Кошкинском районе. На дорогах вблизи карантинной зоны будут выставлены посты, где будут обрабатывать авто. Помимо этого, специалисты подсчитают свиней, которых содержат в 5 и 10 км от очага АЧС и выяснят, откуда в Самарскую область был занесен опасный вирус. Телефон горячей линии: 8(846) 334-42-18.

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ИСТОЧНИК KP.RU