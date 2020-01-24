2020-01-24T12:40:38+03:00
Общество

Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре

Певица впервые станет участницей масштабного рок-фестиваля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Земфира приедет в Самару впервые после выступления в 2016 годуЗемфира приедет в Самару впервые после выступления в 2016 годуФото: Елена БОДУЭН
Изменить размер текста:

Стало известно имя еще одного хедлайнера «Рока над Волгой», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 27 июня 2020 года. На фестивале впервые выступит певица Земфира. Информация об этом появилась утром в пятницу, 24 января, на ее официальном сайте.

- Мы с нетерпением ждем выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. «Мумий Тролль» и Земфира, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, еще не выступавшие на фестивале, - рассказал директор компании NCA Михаил Шурыгин, которая выступает организатором проведения «Рока над Волгой».

Напомним, что фестиваль пройдет в однодневном формате. Его концепция подразумевает участие только хедлайнеров. Пока известно, что в Самаре выступят группы «Би-2», «Мумий Тролль» и американская рок-группа Papa Roach. Отметим, что в этом году вход на фестиваль будет платным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обещаю: будет круто»: "Руки вверх" в 2020 году выступят на Самара Арене с большим концертом

Певец решил устроить стадионный тур по аренам, которые принимали матчи ЧМ в 2018 году (подробности)

«Самара Арена» примет масштабный летний фестиваль Big Love Show 2020

Горожанам обещают многочасовое яркое шоу и выступления известных артистов (подробности)

Стали известны цены и первые участники фестиваля «Рок над Волгой-2020» в Самаре

Легендарный рок-фестиваль пройдет следующим летом на стадионе «Самара Арена» (подробности)

Самарцы смогут посмотреть выступления музыкантов на фестивале «Рок над Волгой» в фанзонах

С «Самара Арены» будут вести трансляцию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарскую область накроют метель и сильный ветер
В Самаре банду из четырех человек будут судить за 75 наркопреступлений
Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат
Самаре могут присвоить статус «Город трудовой доблести»
В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка
В Самаре женщина-бухгалтер занизила сотрудникам компании премии и обогатилась на 120 тысяч рублей
Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре
Дмитрий Сазонов о видеодоказательствах по своему делу: «Я не узнаю свой голос там»
В Самаре два преподавателя техникума помогли студентам сдать зачеты и попали под статью
Житель Тольятти может сесть на 4 года за наркопритон в квартире
Самарский «Стройфарфор» назвал «хайпом» освещение в СМИ обвинения своего гендиректора в неуплате налогов
В Самаре фасад одного из домов украсят граффити в честь 75-летия победы
В Самарской области в 2020 году заработают еще 23 ФАПа и три офиса врачей общей практики
Самарцев просят помочь с выбором места для установки скульптуры «Аленький цветочек»
В Самаре водитель на «десятке» не пропустил 15-летнюю девочку на «зебре» и отправил ее в больницу
Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС
В Тольятти в доме на улице 40 лет Победы прикрыли игорный клуб
Самарский ХК ЦСК ВВС с минимальным перевесом на выезде проиграл «Динамо»
В Самаре ищут водителя серебристой легковушки, сбившего на улице Энтузиастов мужчину
Участок с дачами в поселке Прибрежный передадут в собственность Самары
В Отрадном прокуратура нашла сайты по обучению кражам из магазинов
В Тольятти работник автозавода фотографировал свой половой орган и показывал его в соцсети
Под Самарой предпринимательница выдавала себя за страхового агента и обманывала автомобилистов с полисами ОСАГО
В Самаре прокуратуре не понравился снег на дублере Московского шоссе
В Самаре возле ПГУТИ открыли новый спорткомплекс с футбольным полем и крытым манежем
В Самаре студентам заменят бумажные зачетки на цифровые