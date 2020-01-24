Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре
Стало известно имя еще одного хедлайнера «Рока над Волгой», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 27 июня 2020 года. На фестивале впервые выступит певица Земфира. Информация об этом появилась утром в пятницу, 24 января, на ее официальном сайте.
- Мы с нетерпением ждем выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. «Мумий Тролль» и Земфира, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, еще не выступавшие на фестивале, - рассказал директор компании NCA Михаил Шурыгин, которая выступает организатором проведения «Рока над Волгой».
Напомним, что фестиваль пройдет в однодневном формате. Его концепция подразумевает участие только хедлайнеров. Пока известно, что в Самаре выступят группы «Би-2», «Мумий Тролль» и американская рок-группа Papa Roach. Отметим, что в этом году вход на фестиваль будет платным.
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ИСТОЧНИК KP.RU