Земфира выступит 27 июня 2020 года на фестивале «Рок над Волгой» в Самаре

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:40:38+03:00

Земфира приедет в Самару впервые после выступления в 2016 году Фото: Елена БОДУЭН

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Стало известно имя еще одного хедлайнера «Рока над Волгой», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 27 июня 2020 года. На фестивале впервые выступит певица Земфира. Информация об этом появилась утром в пятницу, 24 января, на ее официальном сайте.

- Мы с нетерпением ждем выступления Земфиры, тем более в Самаре она не была с 2016 года. «Мумий Тролль» и Земфира, пожалуй, единственные масштабные российские рок-артисты, еще не выступавшие на фестивале, - рассказал директор компании NCA Михаил Шурыгин, которая выступает организатором проведения «Рока над Волгой».

Напомним, что фестиваль пройдет в однодневном формате. Его концепция подразумевает участие только хедлайнеров. Пока известно, что в Самаре выступят группы «Би-2», «Мумий Тролль» и американская рок-группа Papa Roach. Отметим, что в этом году вход на фестиваль будет платным.

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ИСТОЧНИК KP.RU