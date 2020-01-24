2020-01-24T19:48:13+03:00
Общество

Съедят и не заметят: в 2019 году около 2000 жителей Самарской области пострадали от собак

О том, что делать с животными без владельцев шла речь на очередном заседании «круглого стола» в Самарской Губернской Думе
Евгения ВАСИНА
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А вы сталкивались с агрессивными собаками?А вы сталкивались с агрессивными собаками?
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Проблема бездомных животных стала особенно актуальной в Самарской области в последнее время. Тревожные сообщения о бродячих собаках поступают из разных городов губернии. Тема обращения с бродячими животными сложная и неоднозначная, а статистика печальная. Как озвучили на заседании - только в 2019 году в медицинские учреждения области обратились около двух тысяч людей, пострадавших от агрессивных животных. По данным муниципальных образований, в Самарской области около 25 тысяч животных без владельцев.

Однако зоозащитники утверждают, что эти цифры завышены, а более половины укушенных людей пострадали не от бродячих собак, а от домашних псов бойцовских пород.

Кстати, в декабре 2018 года был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он регламентирует требования к содержанию и использованию животных, устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

- Сегодня есть серьезная проблема в сфере обращения с бродячими животными, ее необходимо решать в интересах безопасности людей, при этом с соблюдением определенных гуманных подходов к животным, - отметил, открывая заседание, председатель комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев

Сейчас на территории региона работает 4 организации, занимающихся отловом бродячих животных. Имеется 11 официальных приютов, которые занимаются содержанием, передержкой, стерилизацией, лечением поступающих животных. Общая численность единовременного размещения животных составляет около 2,5 тысяч. Действуют частные приюты для животных. Кроме того, на базе станций по борьбе с болезнями животных есть возможность льготной стерилизации животных. Обратиться туда могут как жители, так и НКО.

В планах создать в области мини-приюты в 6 муниципальных районах. Первоочередники – Сызранский и Исаклинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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