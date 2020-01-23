2020-01-23T15:14:11+03:00
Дом. Семья

«Они разорвут детей и не заметят»: самарцев терроризировала стая собак, которых они сами и прикормили

Сейчас самых активных псов увезли в приют, но жители до сих пор спорят, стоит ли ликвидировать бродячих собак
Евгения ВАСИНА
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Фото из окна дома на улице ПечерскойФото из окна дома на улице ПечерскойФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Опасно ходить мимо

Этой зимой бродячие собаки превратились для жителей Самарской области в настоящую угрозу. Сначала тревогу забили в Тольятти: здесь в поселке Шлюзовом стая наводила ужас на детей и взрослых. К проблеме даже подключились следователи, которые стали разбираться, почему власти допустили подобный разгул животных.

В Самаре сначала звучали единичные звоночки, но потом в твиттере к властям за помощью обратились жители целых районов. В их числе жительница Советского района Инна И. Она рассказала, что свора собак собралась еще в сентябре 2019 года, псы отвоевали себе территорию и хозяйничают на участке между улицами Печерская, Гастелло, Советской Армии и Канатный переулок. Более того, по словам местных жителей, собаки уже нападали на детей.

- Дочка с друзьями гуляли во дворе, стая окружила их, собаки стали лаять. Дети еле успели забежать в подъезд, - с ужасом рассказывает женщина. - С сентября мы подаём заявки в департамент городского хозяйства и экологии. Нам говорили, что пока в городе нет подрядчика, который этим занимается. Подрядчик появился в октябре, но собаки продолжали бегать по улицам.

Собаки во дворе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Собаки во двореФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сама Инна говорит, что в департаменте ей объяснили ситуацию так: законы ужесточились, зоозащитники зверствуют, даже поймать собак во дворе – целая проблема. Обеспокоенные жители писали обращения куда только можно с требованием убрать собак с улиц.

Убить - нельзя, кормить?

Но поддерживают инициативу тех, кто призывает на помощь службы отлова, не все. Нашлись защитники животных, которые считают, что в том, что собаки становятся бездомными, виноваты люди.

- Животное не виновато, что с ним людишки поиграли как с игрушкой и выбросили на улицу, а потом жалуются: «Нас бродячие собаки терроризируют, их нужно на живодёрню». Хорошо, что принят закон, запрещающий усыплять животных, - отмечает зоозащитница Евгения. - Я этих собак не просто кормлю, а ещё отлавливаю самок и вожу за свой счёт на стерилизацию. В прошлом году удалось стерилизовать двух. Дорого, но мне жалко их, они лучше людей.

Собаки окружают детей в Самаре.

Одни считают такое отношение «зоошизой» и с грустью отмечают, что фанатичная любовь к животным и ненависть к людям – настоящая проблема современности. Другие добавляют, что любовь и милосердие – это хорошо, но кто будет отвечать за прикормленных животных?

- Готовы ли те, кто прикармливают собак у подъездов, нести за них ответственность? Сейчас есть такой термин – попечитель собак. То есть вы идёте в приют и официально оформляете бродячую собаку на себя. Домой её можете не брать, но собаке на бирке пишут номер. Это делается для того, чтобы было понятно, кто за нее отвечает. К примеру, покусает такая собака человека, и по бирке понятно, с кого требовать деньги на лечение. Только будут ли добрые души брать на себя такую ответственность? – отмечают самарцы.

Псы чувствуют себя комфортно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Псы чувствуют себя комфортноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Свора распалась

Городские власти в стороне от решения проблемы не остались. В очередной раз получив обращение от жителей, представители департамента городского хозяйства и экологии выехали на место и выяснили: жители сами поспособствовали образованию собачьей стаи.

- В одном из обращений жители сообщили, что летом 2019 года во двор дома № 133 по улице Печерская кто-то подбросил 2-х молодых собак. Дети, живущие в ближайших домах, стали их подкармливать, построили им будки. Собаки выросли, к ним присоединилось еще несколько животных, и во дворе дома образовалась стая, - отметили в ведомстве.

Сотрудники департамента обнаружили, что теперь во дворе живет свора из десяти собак, они обитают в заброшенном строении. Специалисты отловили трех псов, которые доставляли жителям наибольшее беспокойство, и поместили их на карантин в приюте.

- После отлова двух самок, собак стало меньше. Сейчас по 2-3 иногда прибегают. Гоняем. Но самые агрессивные, кстати, остались. Например, «ротвейлера», который укусил девочку, его специалисты так и не поймали, - отметила Инна.

Куда убежал «ротвейлер» (точной породы собаки жители, конечно, не знают), и где он теперь проявится, неизвестно.

Свора встречает людей подъезда и выпрашивает еду.

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок отлова животных без владельца на территории Самарской области утвержден постановлением правительства Самарской области от 14.06.2018 № 327. Согласно порядку, отлов животных без владельца производится специализированной организацией при наличии заказа-наряда, выданного департаментом, на основании обращения (заявки) в письменной, электронной форме или по телефонному обращению заявителя, органов государственной власти, подразделений полиции, а также в рамках плановых мероприятий в соответствии с условиями муниципального контракта. В заявке об отлове животных без владельца должно содержать сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество, наименование организации, адрес места жительства (места пребывания) гражданина или места нахождения организации, контактный телефон, электронная почта.

На сайте департамента есть полезные телефоны, для тех, у кого во дворе своры собак.

Собаки в Кинеле Фото: СОЦСЕТИ

Собаки в КинелеФото: СОЦСЕТИ

А в это время

В Кинеле Самарской области на улице Ульяновская свора собак бросается на прохожих.

А как ситуация с собаками в вашем районе и что делать с бездомными животными? Давайте обсудим в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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