Фетисов: «Крылья Советов» предлагали Соболеву контракт выгоднее, чем у «Спартака»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о трансфере лучшего бомбардира самарцев Александра Соболева в стан «Спартака». По словам Фетисова, предложение красно-белых было самым выгодным из всех клубов, заинтересованных в футболисте.
– Мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере, – сказал Фетисов в интервью ТАСС.
В текущем сезоне на счету Соболева 18 матчей в составе КС, в которых он забил 10 голов и отдал три результативные передачи. В самарский клуб он перешел в 2018 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU