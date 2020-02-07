Фетисов: «Крылья Советов» предлагали Соболеву контракт выгоднее, чем у «Спартака»

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:12:27+03:00

Игрок перешел в столичную команду на правах аренды с правом выкупа

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о трансфере лучшего бомбардира самарцев Александра Соболева в стан «Спартака». По словам Фетисова, предложение красно-белых было самым выгодным из всех клубов, заинтересованных в футболисте.

– Мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере, – сказал Фетисов в интервью ТАСС.

В текущем сезоне на счету Соболева 18 матчей в составе КС, в которых он забил 10 голов и отдал три результативные передачи. В самарский клуб он перешел в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU