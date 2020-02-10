2020-02-10T14:17:02+03:00
Общество

Мэрия Самары заключит концессионное соглашение на создание платных стоянок и паркоматов

Парковки, где придется платить за место, оборудуют в четырех районах города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Платные парковки введут в Самаре уже этим летомПлатные парковки введут в Самаре уже этим летомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэрия Самары продолжает готовиться к обустройству в городе платных парковок. Она внесла в перечень объектов, которые находятся в ее собственности, пять кабинетов в здании на улице Мориса Тореза, 67А и участки дорог, где разместят платные парковки. Согласно этому документу, администрация Самары заключит концессионное соглашение с инвестором на выполнение необходимых работ.

Так, кабинеты, которые отдадут для обеспечения работы платных парковок, нужно будет реконструировать. Что касается участков дорог, вдоль которых расположат стоянки, то там нужно будет не только обустроить необходимые места для размещения авто, но и установить паркоматы, с помощью которых будут взимать плату.

Напомним, что платные парковки разместят в четырех районах Самары. Стоимость одного часа парковки составит 30 рублей. Местные жители смогут приобрести абонементы на парковку по льготной цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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