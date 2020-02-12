2020-02-12T11:59:34+03:00
Общество

Экскаваторы, краны и тонны песка: как выглядит строительство моста через Волгу у Климовки с воздуха

Рабочие очистили ото льда место под будущий путепровод [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Строители ведут активные работы на месте будущего моста через ВолгуСтроители ведут активные работы на месте будущего моста через ВолгуФото: Скриншот с видео
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В Самарской области активно продолжаются работы на месте будущего моста через Волгу у села Климовка. Туда уже подогнали различную строительную технику и обустроили городок для рабочих. Напомним, что в строительстве принимают участие специалисты, которые занимались возведением Крымского моста. На днях одну из масштабных строек региона посетил самарский видеоблогер. Он с помощью квадрокоптера снял площадку с воздуха.

- Сейчас идут работы на первой опоре моста. Строители копают очередную скважину. На площадке сделали порт для последующей доставки грузов, - поделился видеоблогер.

Он показал, где именно пройдет новый мост. Его расположение можно легко узнать по пути, который освободили ото льда. Отметим, что работы на месте будущего моста стартовали в декабре 2019 года. Строители вовсю обустраивают там подъездные пути. Завершить все работы и ввести мост в эксплуатацию должны к 2024 году.

Строительство моста через Волгу / февраль 2020 /Климовка - Шигонский район.Новое видео с высоты птичьего полета

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ИСТОЧНИК KP.RU

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