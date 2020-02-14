Опять там пожар: рядом с рестораном «Три оленя» в Самаре сгорел автомобиль

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:18:58+03:00

На месте работают сотрудники МЧС ФОТО: скриншот с видео

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Сегодня утром, 14 февраля, в Самаре произошло ЧП на Московском шоссе. Рядом с многострадальным рестораном «Три оленя» загорелся припаркованный автомобиль. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области, однако подробности случившегося устанавливаются.

По сообщениям очевидцев, машину поджег припарковавший ее же водитель. Но подтверждения этой версии пока нет.

Напомним, в декабре минувшего года в здании на Московском шоссе, 2В произошел серьезный пожар. На месте работали 27 пожарных и 6 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760754" frameborder="0"></iframe> Горит машина возле ресторана "Три Оленя" в Самаре 14.02.2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU