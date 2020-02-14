2020-02-14T10:18:58+03:00
Общество

Опять там пожар: рядом с рестораном «Три оленя» в Самаре сгорел автомобиль

Подробности происшествия устанавливаются [видео]
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
На месте работают сотрудники МЧС ФОТО: скриншот с видеоНа месте работают сотрудники МЧС ФОТО: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 14 февраля, в Самаре произошло ЧП на Московском шоссе. Рядом с многострадальным рестораном «Три оленя» загорелся припаркованный автомобиль. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области, однако подробности случившегося устанавливаются.

По сообщениям очевидцев, машину поджег припарковавший ее же водитель. Но подтверждения этой версии пока нет.

Напомним, в декабре минувшего года в здании на Московском шоссе, 2В произошел серьезный пожар. На месте работали 27 пожарных и 6 единиц техники.

Горит машина возле ресторана "Три Оленя" в Самаре 14.02.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на Московском шоссе в Самаре: загорелся ресторан "Три оленя"

На месте работают сотрудники МЧС (подробности)

«Работаем в штатном режиме»: ресторан «Три оленя» в Самаре не пострадал при пожаре

Об этом заявили представители заведения в соцсети (подробности)

Виноваты шашлык и картошка фри? Эксперты рассказали, почему горят самарские рестораны

Чистка вентиляции от жировых отложений стоит не так уж дорого, но недобросовестные предприниматели предпочитают сэкономить в надежде на «авось» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на улице Мичурина сделают правые поворотные полосы на Клиническую и Осипенко
В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе
«Документы – с нарушениями?»: торги по передаче скорой на аутсорс в Самарской области пытаются оспорить в УФАС
В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана
В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории
Опять там пожар: рядом с рестораном «Три оленя» в Самаре сгорел автомобиль
В Самаре на улице Фрунзе хотят открыть музей в честь символа города – козы
Загружаются меньше, чем нужно: в Самаре обсудили повышение эффективности работы мусоросортировочных комплексов
Напился и угнал машину: в Самарской области мужчина испортил иномарку любимой
Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре
Настоящий триумф: БК «Самара» вышел в финал Кубка России
В Самаре на Аэродромной под видом пункта приема пожертвований работал подпольный игорный клуб
Возможности для научно-технического обмена: В Тольятти проходит выставка «Battery Innovation 2020»
На улице Гагарина в Самаре Hyundai протаранил два автомобиля KIA
Весь пьедестал заняли девушки: в Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020»
«Влетела в столб и задымилась»: на углу улиц Маяковского и Самарской произошло серьезное ДТП
В Самарской области выросло количество погибших от синтетических наркотиков
«Давай за ВАЗ!»: за гимн Тольятти заплатят 200 тысяч рублей
Новая подстанции в Южном городе обеспечит мощность, сравнимую с энергопотреблением Чапаевска
В Самаре весной выберут самую красивую девочку страны
Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре
Захотел благодарность в 1 млн рублей: следователи завели уголовное дело на экс-судью из Тольятти
Вместо рынка: на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре появится просторный сквер
Более 43 тысяч горожан подключились к Wi-Fi на ледовых катках Самары