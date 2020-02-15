Ждут специалистов с завода: электробус в Самаре готовят к тестовому запуску

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:30:07+03:00

В машине есть система, которая позволит поднимать кузов и увеличивать ее проходимость

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В пятницу, 14 февраля, в Самару привезли новый общественный транспорт — электробус модели Е420. Пока он не на ходу. Запустить его должны специалисты с предприятия-изготовителя, который находится в Республике Беларусь.

— Сейчас машина находится в троллейбусном депо № 1. Ждет прибытия специалистов, которые проведут пусконаладочные работы. После этого электробус запустят в тестовом режиме по маршруту «Губернский рынок — Южный город», — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Общая вместимость этой модели составляет 80 человек, в том числе там предусмотрены 27 сидячих мест. Максимальная скорость, которую может развить электробус, — 60 км/ч. Он способен проехать на одной зарядке не менее 20 км. Время перезарядки батарей — 5-7 минут. Электробус оснащен всем необходимым оборудованием для перевозки маломобильных граждан. Кабина водителя отделена от салона стеклянной перегородкой. И там, и там есть система климат-контроля. Также в электробусе есть электронная система управления уровнем пола, с помощью которой можно будет поднять его кузов и увеличить проходимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU