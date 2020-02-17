Стало известно, как могильные фотографии оказались в куче земли возле дома на улице Громовой в Тольятти

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Тольятти пролили свет на историю с «кладбищенской» землей, которую оставили возле дома № 34 на улице Громовой. Напомним, на минувшей неделе местные жители нашли в куче оставленной там земли несколько фотографий с могил. Новость об этом сразу же облетела все соцсети и вызвала большое недовольство среди жителей Автограда.

В прошедшие выходные теплоэнергетики, которые, как оказалось, приложили руки к появлению этой земли в тольяттинском дворе, рассказали, что проводили там земляные работы, чтобы устранить повреждение на трубе. Они первые нашли «сюрпризы» в земле и сообщили об этом в полицию и администрацию города. Никакое кладбище коммунальщики не раскурочивали, да и земля эта вовсе не с могил.

Переполох устроило ателье на улице Громовой, которое занимается изготовлением фотокарточек для надгробий.

- Собственник ателье рассказал, что в процессе изготовления табличек случается брак, такие изделия выбрасываются в мусорный контейнер, расположенный возле дома № 32 по улице Громовой. Найденные таблички он сделал не менее 5 лет назад, - сообщили в пресс-службе мэрии Тольятти.

Предполагается, что бракованные фотографии могли оказаться в земле по неосторожности. В связи с этим в отношении владельца ателье сейчас полицейские проводят проверку. В городской администрации подчеркивают, что данную кучу земли выкопали именно во дворе на улице Громовой. Ни с каких других участков грунт не завозили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тольятти к дому на улице Громовой привезли кучу земли с могильными фотографиями

Горожане задаются вопросом, откуда такой «подарок» привезла управляющая компания (подробности)

Полиция заинтересовалась «кладбищенской» землей, которую оставили возле дома в Тольятти

Стражи порядка проведут по данному факту проверку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU