В Самаре с крыши ресторана на Московском шоссе на машину рухнула глыба льда

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:03:25+03:00

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В Самаре возле ресторана «Три оленя» на Московском шоссе произошло очередное ЧП. На этот раз не пожар, «постаралась» глыба льда, которая внезапно сорвалась с крыши заведения вниз и рухнула на автомобиль «Киа». Наледь смяла иномарке капот. Об этом очевидцы сообщили в инстаграме в группе samara.dtp.official.

- То машина сгорит около «Трех оленей», то снег на капот упадет. Проклятое место какое-то, хоть «Битву экстрасенсов» вызывай, - пишут в комментариях самарцы.

Напомним, что последнее происшествие возле известного в городе заведения произошло только 14 февраля. Там сгорела «двенадцатая», огонь также повредил припаркованную неподалеку «Тойоту». А в декабре прошлого года пламя охватило и само здание. К счастью, оба случая обошлись без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU