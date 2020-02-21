2020-02-21T11:20:33+03:00
Общество

Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии

Это можно сделать в большинстве онлайн-банков
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Осталось несколько банков, которые будут брать комиссиюОсталось несколько банков, которые будут брать комиссиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты «РКС-Самара» рассказали о том, где можно платить за воду и канализацию без комиссии. Сообщается, что коммунальщикам удалось сохранить почти все способы оплаты без дополнительных начислений.

– Комиссия при оплате услуг водоснабжения и водоотведения берется только при оплате через операторов «Сбербанка» и через терминалы самообслуживания «Кошелев банка», – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Электронные сервисы крупнейших банков не будут взимать средства за свои услуги. Речь идет о «Сбербанке», «Газпромбанке», «Почта Банке». Также без сборов можно оплачивать услуги через сайт компании «РКС-Самара» и на «Почте России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области расширили список способов платы за вывоз мусора без комиссии

Теперь еще два банка не будут взимать дополнительную плату (подробности)

Ни копейки лишней: узнали, как заплатить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре

Популярные способы оплаты счетов теперь стали «платными». Но сэкономить можно, если знать способы платить за отопление и горячую воду без комиссии в Самаре (подробности)

В Сбербанке только наличными: самарцам рассказали, как платить за горячую воду и тепло без комиссии

В «Почта банке» и «Сбербанке» платить за тепло и горячую воду без комиссии в Самаре можно только наличными, также можно воспользоваться онлайн-банками большинства крупных банков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ расширяет бизнес Private Banking в Самаре
Посмотрела на «карусель» для пациентов: в Самару приехала известная телеведущая Елена Малышева
В Самарской области в 2022 году построят новый завод
В Самарской области 50% безработных мужчин считают карьеру военного привлекательной
Мы спели, чтобы они жили: студенты СГИК песней поддержали китайцев в борьбе с коронавирусом
«Свадебный бум»: в ЗАГСе рассказали, сколько самарцев связали себя узами брака в «красивые» даты февраля
В Тольятти «Газель» насмерть сбила пожилую женщину
Самарская область – в тройке самых культурных регионов России в 2019 году
Футболисты Академии Коноплева получили экипировку и новый автобус
50 человек в одном доме: в Самарской области фиктивно прописывали граждан
Из Самары летом запустят еще один рейс в Москву
Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе
Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости