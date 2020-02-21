Жителям Самары рассказали, как платить за воду и канализацию без комиссии
Специалисты «РКС-Самара» рассказали о том, где можно платить за воду и канализацию без комиссии. Сообщается, что коммунальщикам удалось сохранить почти все способы оплаты без дополнительных начислений.
– Комиссия при оплате услуг водоснабжения и водоотведения берется только при оплате через операторов «Сбербанка» и через терминалы самообслуживания «Кошелев банка», – сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.
Электронные сервисы крупнейших банков не будут взимать средства за свои услуги. Речь идет о «Сбербанке», «Газпромбанке», «Почта Банке». Также без сборов можно оплачивать услуги через сайт компании «РКС-Самара» и на «Почте России».
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ИСТОЧНИК KP.RU