С 4 марта участок Заводского шоссе закроют для проезда

3 Март 2020 2020-03-03T22:00:22+03:00

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С полуночи 4 марта движение транспорта на Заводском шоссе будет ограничено. Транспорт не сможет проехать на участке от ул.Ближняя до ул.Профильная. Как пояснили в мэрии Самары, здесь будут проводиться работы по реконструкции главной магистрали самарской промзоны. Открыть движение обещают 25 марта.

- Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с работами по реконструкции, и заблаговременно выбирать маршруты следования, - обращаются чиновники к жителям Самары.

Напомним, капитальный ремонт Заводского шоссе продолжается уже второй год. В прошлом году обновили участок от ул.Земеца до XXII Партсъезда. В этом году – идет реконструкция на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Авроры. Из-за затянувшегося ремонта движение по главной артерии самарской промзоны сильно затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU