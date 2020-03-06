Заплатит рублем: на подрядчика, ремонтирующего Заводское шоссе, возбудили дело за провалившийся автобус

6 Март 2020 2020-03-06T19:45:36+03:00

Автомобилистов призывают дождаться окончания ремонта и не ездить по этой магистрали

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Подрядчика, который ремонтирует Заводское шоссе, могут оштрафовать. ГИБДД возбудила административное дело против дорожников из-за провалившегося в яму автобуса.

- Кроме того, в феврале мы составили на подрядчика протокол по факту ненадлежащего состояния дороги, - рассказал начальник отделения дорожной инспекции ГИБДД по городу Самаре Александр Чугунов в эфире радио «КП-Самара». – Да, там идет капитальный ремонт, но если проезд физически открыт, знаки не установлены, то дорога должна быть в нормативном состоянии.

Теперь подрядчику грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Власти просят автомобилистов набраться терпения и не ездить по Заводскому шоссе до окончания ремонта.

- Это сейчас зона капитального строительства. Мы сначала хотели вообще закрыть здесь движение, но оставили проезд, чтобы не блокировать работу расположенных здесь предприятий, - говорит Александр Чугунов. - Сейчас подрядчик каждый день подсыпает щебенку, пытается поддерживать дорогу в рабочем состоянии, но щебень вымывается водой – это малоэффективный способ. Лучше здесь вообще не ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU