В Самаре уволили начальника депо, из которого выпустили перевернувшийся неисправный трамвай

11 Март 2020 2020-03-11T13:31:06+03:00

Также выговоры получили главный инженер, мастера депо и водитель с кондуктором, которые, как выяснилось, действовали не по инструкции

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В Самаре уволили начальника Северного трамвайного депо. Такое решение было принято по итогам служебной проверки после ЧП с перевернувшимся в районе ТЦ «Апельсин» трамвая. Напомним, в конце февраля трамвай выехал на маршрут из депо. Во время движения он задымился, водитель приняла решение ехать до разворотного кольца, высадив всех пассажиров. Однако на остановке «Детская больница» водитель покинула трамвай, чтобы осмотреть его, в этот момент он самопроизвольно начал двигаться из-за отказа тормозной системы. Разогнавшись на участке, вагон слетел с рельсов и упал на припаркованные около ТЦ автомобили. Чуть позже стало известно, что в трамвае в момент аварии находилась женщина-кондуктор, она получила травму руки.

«По итогам служебной проверки мы объявили выговоры всем мастерам депо, из которого выпустили неисправный трамвай, а также водителю, которая действовала не по инструкции. Она должна была оставаться в вагоне и удерживать его до прибытия техпомощи», - рассказал журналисту «КП-Самара» директор ТТУ Михаил Ефремов.

Он также отметил, что теперь будет лично на постоянной основе проводить проверки всех депо, чтобы лучше контролировать ситуацию и не допустить подобных ЧП. Откровенное интервью с директором ТТУ Михаилом Ефремовым слушайте сегодня, 11 марта, в 18.03 на радио «КП-Самара» 98,2 FM.

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ИСТОЧНИК KP.RU