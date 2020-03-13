2020-03-13T19:27:38+03:00
Общество

Вирус выкосит детей: в самарских школах из-за ОРВИ и гриппа снова вводят карантин

Школы будут закрывать, если от простуды и вирусов слягут более 20% детей
Александра БУДАЕВА
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Заболел? С вещами - на выход!Заболел? С вещами - на выход!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В школах Самары и области могут вновь прийти незапланированные изменения в учебный план.

Как вчера сообщили в министерстве образования и науки региона, директора школ могут "приостанавливать учебный процесс", если в школе из-за гриппа и ОРВИ будут отсутствовать более 20% детей. Такое решение 9 марта принял главный государственный санитарный врач по Самарской области.

Напомним, недавно сотрудники регионального Роспотребнадзора сообщили, что в Самарской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологический порог на 28,6%, только по Самаре со 2 по 8 марта вирусы свалили с ног 5050 человек, и это еще не предел.

Директорам школ рекомендовали каждое утро проверять, не отправили ли легкомысленные родители на занятия простуженного ребенка, а при обнаружении таких несчастных - сразу отправлять их домой.

Вот такие вести ждали родителей недавно в соцсетях Фото: Twitter.com

Вот такие вести ждали родителей недавно в соцсетяхФото: Twitter.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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