Потепление в помощь: новую транспортную развязку для Фрунзенского моста начали строить раньше ожидаемого

13 Март 2020 2020-03-13T22:06:48+03:00

Рабочие выехали на объект раньше, чем можно было ожидать. Фото: "СамараТрансСтрой"

Рассказываем, что происходит на стройке прямо сейчас

Изменить размер текста: A A

В Самаре началось строительство еще одного выезда с Фрунзенского моста в город.

- Тёплая и малоснежная зима позволила раньше приступить к дорожно-строительным работами, - рассказали в соцсетях представители ООО «Самаратрансстрой».

Компания разместила фотографии с места работ, на которых видно: территорию под будущую развязку расчистили, территорию засыпали песком. Рабочие в данный момент занимаются обустройством канализации и дождевых колодцев, предпринимая все возможные меры, чтобы в будущем вода не скапливалась на дороге и не влияла на качество дорожной развязки.

Кроме того, в компании сообщили, что строители уже приступили к возвещению путепровода на пересечении улиц Уральской и Утевской.

Напомним, пока с Фрунзенского моста есть только один съезд в Самару, в ближайшее время их количество увеличат.

Фрунзенский мост в Самаре - открыли движение.Видео: Евгений Щекин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Придется делать приличный крюк: открытие Фрунзенского моста с одним съездом принесет неудобства жителям центра Самары

Чтобы попасть домой, горожанам нужно будет объехать весь мост (подробности)

«Мы надеялись, что нас снесут»: Что сейчас происходит с Фрунзенским мостом в Самаре и как живется рядом со «стройкой века»

Журналист и фотограф «КП-Самара» прогулялись по Фрунзенскому мосту и пообщались с жителями покосившихся деревянных домов, мимо которых теперь будут мчаться современные автомобили (подробности)

Поехали! В Самаре открыли движение по Фрунзенскому мосту

Переправиться через реку уже можно, но съезды с моста пока работают в тестовом режиме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU