2020-03-13T22:06:48+03:00
Общество

Потепление в помощь: новую транспортную развязку для Фрунзенского моста начали строить раньше ожидаемого

Рассказываем, что происходит на стройке прямо сейчас
Александра БУДАЕВА
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Рабочие выехали на объект раньше, чем можно было ожидать. Фото: "СамараТрансСтрой"Рабочие выехали на объект раньше, чем можно было ожидать. Фото: "СамараТрансСтрой"
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В Самаре началось строительство еще одного выезда с Фрунзенского моста в город.

- Тёплая и малоснежная зима позволила раньше приступить к дорожно-строительным работами, - рассказали в соцсетях представители ООО «Самаратрансстрой».

Компания разместила фотографии с места работ, на которых видно: территорию под будущую развязку расчистили, территорию засыпали песком. Рабочие в данный момент занимаются обустройством канализации и дождевых колодцев, предпринимая все возможные меры, чтобы в будущем вода не скапливалась на дороге и не влияла на качество дорожной развязки.

Кроме того, в компании сообщили, что строители уже приступили к возвещению путепровода на пересечении улиц Уральской и Утевской.

Напомним, пока с Фрунзенского моста есть только один съезд в Самару, в ближайшее время их количество увеличат.

Фрунзенский мост в Самаре - открыли движение.Видео: Евгений Щекин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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