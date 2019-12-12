2019-12-12T22:38:02+03:00
Общество

Придется делать приличный крюк: открытие Фрунзенского моста с одним съездом принесет неудобства жителям центра Самары

Чтобы попасть домой, горожанам нужно будет объехать весь мост
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запустить движение по Фрунзенскому мосту обещают прямо под Новый годЗапустить движение по Фрунзенскому мосту обещают прямо под Новый годФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Частичное открытие Фрунзенского моста в Самаре принесет некоторые неудобства жителям домов на улице Фрунзе. На дорогу нанесли двойную сплошную, и чтобы попасть к себе домой, автомобилистам в скором времени придется делать приличный крюк.

- На улице Фрунзе нанесли разметку — две сплошные полосы. Как до открытия дополнительных съездов на улицу Чапаевскую и Куйбышева местным жителям, к примеру, Фрунзе, 15, поворачивать домой? - обратились в твиттере к чиновникам самарцы.

Как объяснили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, пока, чтобы попасть в город с нечетной стороны улицы Фрунзе, нужно будет проехать через мост и вернуться в город, развернувшись на развязке с улицей Шоссейной. Схему движения обещают предоставить в ближайшее время.

Напомним, что открыть проезд по Фрунзенскому мосту должны 30-31 декабря 2019 года. Сейчас готов только один съезд с моста, остальные планируется доделать в начале 2020 года. Чтобы избежать заторов, на участках дорог возле моста временно запретят стоянку авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Придется делать приличный крюк: открытие Фрунзенского моста с одним съездом принесет неудобства жителям центра Самары
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