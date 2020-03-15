Мнения разделились: в «Кошелев-парке» начали собирать подписи за присоединение к Самаре

15 Март 2020 2020-03-15T15:51:43+03:00

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Новость о возможном присоединении микрорайона «Кошелев-парк» к Самаре разделила местных жителей на два лагеря. Ранее часть из них создали инициативную группу и выступили против инициативы властей включить часть пгт Смышляевка Волжского района, где находится «Кошелев-парк», в состав областной столицы. Они стали собирать подписи и направили соответствующее письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Теперь же в микрорайоне создали другую инициативную группу, которая, наоборот, ратует за присоединение к Самаре.

- Мы живем в городском поселении, а это значит, что мы платим по городскому тарифу. Никаких надбавок у учителей и врачей тут нет. Мы не село. В микрорайоне живут очень много пенсионеров, им сложно добираться без общественного транспорта. Мы требуем присоединения к Красноглинскому району Самары, чтобы пустили муниципальный транспорт, - сообщили представители новой инициативной группы.

Они также начали собирать подписи и готовят обращение к главе региона. К слову, в нем жители хотят еще и напомнить властям о петиции, которую направляли в адрес предыдущего губернатора — Николая Меркушкина. Она касалась создания в Самаре 10-го района, в который бы включили микрорайоны Крутые Ключи и «Кошелев-парк». В 2017 году ее подписали более 5 тысяч человек, но никакого движения петиция не получила.

Напомним, ранее стало известно о намерении властей присоединить к Самаре и другой быстро развивающийся микрорайон — Южный город. Его хотели включить в состав Куйбышевского района. Однако местные жители резко выступили против этой идеи. В итоге Дмитрий Азаров пока приостановил присоединение микрорайона к Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU