2020-03-15T15:51:43+03:00
Общество

Мнения разделились: в «Кошелев-парке» начали собирать подписи за присоединение к Самаре

Ранее часть жителей микрорайона выступила против этой инициативы властей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новость о возможном присоединении "Кошелев-парка" к Самаре разделила жителей микрорайона на два лагеряНовость о возможном присоединении "Кошелев-парка" к Самаре разделила жителей микрорайона на два лагеряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новость о возможном присоединении микрорайона «Кошелев-парк» к Самаре разделила местных жителей на два лагеря. Ранее часть из них создали инициативную группу и выступили против инициативы властей включить часть пгт Смышляевка Волжского района, где находится «Кошелев-парк», в состав областной столицы. Они стали собирать подписи и направили соответствующее письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Теперь же в микрорайоне создали другую инициативную группу, которая, наоборот, ратует за присоединение к Самаре.

- Мы живем в городском поселении, а это значит, что мы платим по городскому тарифу. Никаких надбавок у учителей и врачей тут нет. Мы не село. В микрорайоне живут очень много пенсионеров, им сложно добираться без общественного транспорта. Мы требуем присоединения к Красноглинскому району Самары, чтобы пустили муниципальный транспорт, - сообщили представители новой инициативной группы.

Они также начали собирать подписи и готовят обращение к главе региона. К слову, в нем жители хотят еще и напомнить властям о петиции, которую направляли в адрес предыдущего губернатора — Николая Меркушкина. Она касалась создания в Самаре 10-го района, в который бы включили микрорайоны Крутые Ключи и «Кошелев-парк». В 2017 году ее подписали более 5 тысяч человек, но никакого движения петиция не получила.

Напомним, ранее стало известно о намерении властей присоединить к Самаре и другой быстро развивающийся микрорайон — Южный город. Его хотели включить в состав Куйбышевского района. Однако местные жители резко выступили против этой идеи. В итоге Дмитрий Азаров пока приостановил присоединение микрорайона к Самаре.

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Соответствующая инициатива исходит от администрации города (подробности)

Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре

Об этом глава региона написал в своем твиттере (подробности)

Жители «Кошелев-парка» собирают подписи против присоединения к Самаре

Активисты собираются в разных местах микрорайона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мнения разделились: в «Кошелев-парке» начали собирать подписи за присоединение к Самаре
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