В минобрнауки опровергли слухи о рейдах по школам для выявления нарушителей карантина

17 Март 2020 2020-03-17T23:12:33+03:00

В ближайшие две недели дети будут на дистанционном обучении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом детские сады пока официально не закрыты

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Сегодня в Самарской области все бурно обсуждают введение карантина в школах, колледжах и вузах - на две недели с учетом каникул детей и студентов отправили по домам. Учиться они теперь будут дистанционно.

На такие меры власти пошли, чтобы остановить распространение вирусных инфекций среди молодежи. Приостановили как занятия в школах, так и допобразование в кружках, секциях и др

- Почему же тогда детские сады открыты? Ведь малыши болеют даже чаще, - недоумевают родители.

В региональном минобре пояснили: они надеются на то, что "утренний фильтр" оградит дошколят от всех опасностей. Речь идет о ежедневном осмотре малышей - если у кого-то выявят температуру или иные признаки простуды или гриппа, ребенка отправят обратно домой. Если дошколенку стало плохо в садике, там предусмотрели изоляторы, где он будет находиться до приезда родителей, и отдельные входы-выходы для того, чтобы ограничить распространение болезни.

После этого поползли слухи, что карантин настолько жесткий, что власти будут проводить рейды, чтобы выявлять тех, кто, несмотря на запрет, заявится в школу или какой-нибудь кружок. Мол, если ребенка обнаружат в школе, то оштрафуют школу, а если на улице или в автобусе - то раскошелиться придется родителям. Однако эта новость оказалось дезинформацией.

Власти заверили самарцев, что такие меры пока не планируются и попросили не верить слухам.

Сотрудники минобра призывают не верить слухамФото: Twitter.com

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ИСТОЧНИК KP.RU