В минобрнауки опровергли слухи о рейдах по школам для выявления нарушителей карантина
Сегодня в Самарской области все бурно обсуждают введение карантина в школах, колледжах и вузах - на две недели с учетом каникул детей и студентов отправили по домам. Учиться они теперь будут дистанционно.
На такие меры власти пошли, чтобы остановить распространение вирусных инфекций среди молодежи. Приостановили как занятия в школах, так и допобразование в кружках, секциях и др
- Почему же тогда детские сады открыты? Ведь малыши болеют даже чаще, - недоумевают родители.
В региональном минобре пояснили: они надеются на то, что "утренний фильтр" оградит дошколят от всех опасностей. Речь идет о ежедневном осмотре малышей - если у кого-то выявят температуру или иные признаки простуды или гриппа, ребенка отправят обратно домой. Если дошколенку стало плохо в садике, там предусмотрели изоляторы, где он будет находиться до приезда родителей, и отдельные входы-выходы для того, чтобы ограничить распространение болезни.
После этого поползли слухи, что карантин настолько жесткий, что власти будут проводить рейды, чтобы выявлять тех, кто, несмотря на запрет, заявится в школу или какой-нибудь кружок. Мол, если ребенка обнаружат в школе, то оштрафуют школу, а если на улице или в автобусе - то раскошелиться придется родителям. Однако эта новость оказалось дезинформацией.
Власти заверили самарцев, что такие меры пока не планируются и попросили не верить слухам.
Сотрудники минобра призывают не верить слухамФото: Twitter.com
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ИСТОЧНИК KP.RU