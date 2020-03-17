2020-03-17T22:24:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый больной с коронавирусом появился в Самаре

В оперативном штабе сообщили, что пациент вернулся из Португалии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики призывают самарцев соблюдать меры предосторожностиМедики призывают самарцев соблюдать меры предосторожностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе по Самарской области сообщили о первом больном с коронавирусом, которого госпитализировали в больницу областного центра. Он вернулся из Португалии и почувствовал недомогание. Сейчас специалисты установили круг людей, с которыми больной контактировал. За ними также будут наблюдать медики.

Также коронавирус обнаружили в анализах ещё у одного человека из Тольятти. Напомним, накануне стало известно о трех носителях коронавируса в Автограде. 22-летний молодой человек вернулся из Испании, он заразил отца и коллегу по работе. Отец работает на АвтоВАЗе, поэтому там сейчас делают анализы всем работникам, которые с ним контактрровали.

Медики отметили, что сейчас больные в удовлетворительном состоянии.

Сейчас в Самарской области пять больных коронавирусом, все они помещены в изолированные инфекционные боксы. Заместитель главы самарского минздрава Татьяна Сочинская рассказала, что для пациентов готовы более 1300 койкомест.

В Самарской области предпринимают все меры, чтобы не допустить инфекцию в регион. В аэропорту сейчас проверяют всех прибывающих, больницы оснащены необходимым оборудованием, имеются в наличии тесты на коронавирус Известно, что сначала больных проверяют на отсутствие коронавируса. Если результат положительный, анализы отправляют в Новосибирск, на подтверждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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