Опять? В Самаре еще один трамвай сошел с рельсов
Сегодня утром, 19 марта, в Самаре произошло еще одно ЧП с трамваем. На пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской двухвагонный трамвай сошел с рельсов.
– На участке работает ремонтная бригада Трамвайно-троллейбусного управления Самары. Что стало причиной, пока не ясно, но первый вагон при заходе на поворот сошел с рельсов, – передают очевидцы в социальных сетях.
Движение трамваев на участке было временно остановлено. Напомним, в конце февраля, в Самаре из-за неисправности трамвай улетел на припаркованные автомобили рядом с ТЦ «Апельсин». Тогда чудом удалось избежать потерпевших. Позже был уволен начальник депо, который выпустил в рейс этот состав.
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ИСТОЧНИК KP.RU