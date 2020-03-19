2020-03-19T10:40:05+03:00
Общество

Опять? В Самаре еще один трамвай сошел с рельсов

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ТТУ устраняют последствия происшествия ФОТО: «ДТП Самара»Сотрудники ТТУ устраняют последствия происшествия ФОТО: «ДТП Самара»Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня утром, 19 марта, в Самаре произошло еще одно ЧП с трамваем. На пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской двухвагонный трамвай сошел с рельсов.

– На участке работает ремонтная бригада Трамвайно-троллейбусного управления Самары. Что стало причиной, пока не ясно, но первый вагон при заходе на поворот сошел с рельсов, – передают очевидцы в социальных сетях.

Движение трамваев на участке было временно остановлено. Напомним, в конце февраля, в Самаре из-за неисправности трамвай улетел на припаркованные автомобили рядом с ТЦ «Апельсин». Тогда чудом удалось избежать потерпевших. Позже был уволен начальник депо, который выпустил в рейс этот состав.

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Также выговоры получили главный инженер, мастера депо и водитель с кондуктором, которые, как выяснилось, действовали не по инструкции (подробности)

«Господи, я целая или нет»: кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около «Апельсина»

Сначала поступила официальная информация, что в трамвае никого не было. Это так, но только на момент переворота: женщина выпрыгнула из вагона раньше (подробности)

«Это было как в фильме ужасов»: в Самаре трамвай без водителя вылетел с кольца и придавил пять машин

Водитель вышла проверить рельсы, а трамвай сорвался с места. Чудом никто не пострадал [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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