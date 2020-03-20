В минздраве больным самарцам посоветовали не выходить на улицу

20 Март 2020 2020-03-20T10:51:34+03:00

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Заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская объяснила самарцам, как они должны вести себя, если вдруг почувствовали температуру, у них появился насморк или кашель.

"Люди с признаками респираторных заболеваний однозначно не должны появляться в общественных местах. По крайней мере, их посещение следует ограничить, чтобы избежать близких контактов", - отметила Татьяна Сочинская.

По мнению медиков, только ответственное отношение горожан может остановить распространение коронавирусной инфекции. Заболевшим горожанам, у которых температура, кашель и насморк, не надо идти в больницу. Врача стоит вызвать на дом, при этом нужно ограничить контакты с пожилыми и детьми, по возможности находиться в отдельной комнате, использовать отдельную посуду.

Для профилактики нужно проветривать помещение, дезинфицировать гаджеты и рабочие поверхности, мыть руки, достаточно спать и хорошо питаться.

"Всем гражданам, приехавшим из-за границы, необходимо обратиться на горячую линию, обеспечить режим самоизоляции и чётко следовать инструкциям. Надеюсь, что жители региона отнесутся к этим рекомендациям с пониманием, а к своему здоровью и здоровью близких - ответственно", - заключила Татьяна Сочинская.

Напомним, в регионе более, чем на 15% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU