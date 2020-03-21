В Самарской области вынесли приговор дальнобойщику, который убил проститутку и возил ее труп с собой

21 Март 2020 2020-03-21T08:52:06+03:00

Тело случайно обнаружили ГАИшники, когда остановили его за нарушение ПДД

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В Исаклинском районе вынесли приговор дальнобойщику Али С., которого обвиняли в убийстве девушки. Труп 26-летней Елены в фуре случайно обнаружили сотрудники ГИБДД 18 мая прошлого года: фура «виляла» на дороге, совершала опасные маневры, полиция заподозрила водителя в пьянстве за рулем и остановила машину. Внутри увидели труп. «Это Лена, жена моя», - заявил стражам порядка 64-летний дальнобойщик.

Во время следствия выяснилось, что у Али С. дома жена и трое детей, а Лена – проститутка, за которой он «ухаживал», брал ее с собой в рейсы, пил, а во время одного из застолий зарезал ее.

На суде Али С. сочинил красивую историю о том, что его преследовали две машины из-за ценного груза на 88 млн рублей, вот эти люди, согласно его версии, и убили Лену. Доказательств этому не нашли.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области, Али С. решением суда признан виновным в убийстве, его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Защита дальнобойщика уже подала апелляционную жалобу, так что вскоре с этим делом будет разбираться уже Самарский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU