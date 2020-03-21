В Самаре опять пропал Лутфуллох

21 Март 2020 2020-03-21T09:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре уже в третий раз пропадает мальчик с необычным именем. 11-летний Лутфуллох Кодиров уже уходил из дома в феврале и мае прошлого года. Его находили в торговых сетях и компьютерых клубах.

Полиция сообщала, что с ребенком и его семьей "проведена беседа", но видимо, предпринятые меры воздействия на семью ощутимого результата так и не принесли.

Региональное подразделение "Лизы Алерт" сегодня вновь разместило ориентировку с приметами сбежавшего мальчика.

В полиции говорили, что провели с семье профилактическую работуФото: ГУ МВД России по Самарской области

Лутфуллох ушел из дома вчера, 20 марта, его местонахождение пока не установлено. На момент исчезновения он был одет в черную шапку с помпоном, куртку с серо-синим графическим рисунком, синие брюки и кроссовки - синие с красными полосками.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят звонить на номер 8-800-700-54-52 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре бесследно исчез ребенок с необычным именем

Лутфуллох Кодиров не выходит на связь с 4 февраля (подробности)

Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней

Его нашли в одном из торговых центров в Октябрьском районе города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU