В Самаре опять пропал Лутфуллох
В Самаре уже в третий раз пропадает мальчик с необычным именем. 11-летний Лутфуллох Кодиров уже уходил из дома в феврале и мае прошлого года. Его находили в торговых сетях и компьютерых клубах.
Полиция сообщала, что с ребенком и его семьей "проведена беседа", но видимо, предпринятые меры воздействия на семью ощутимого результата так и не принесли.
Региональное подразделение "Лизы Алерт" сегодня вновь разместило ориентировку с приметами сбежавшего мальчика.
В полиции говорили, что провели с семье профилактическую работуФото: ГУ МВД России по Самарской области
Лутфуллох ушел из дома вчера, 20 марта, его местонахождение пока не установлено. На момент исчезновения он был одет в черную шапку с помпоном, куртку с серо-синим графическим рисунком, синие брюки и кроссовки - синие с красными полосками.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят звонить на номер 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU