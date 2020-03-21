2020-03-21T09:58:04+03:00
Происшествия

В Самаре опять пропал Лутфуллох

11-летний мальчик вновь объявлен в розыск
Александра БУДАЕВА
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Ориентировку разместили сегодняОриентировку разместили сегодняФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Самаре уже в третий раз пропадает мальчик с необычным именем. 11-летний Лутфуллох Кодиров уже уходил из дома в феврале и мае прошлого года. Его находили в торговых сетях и компьютерых клубах.

Полиция сообщала, что с ребенком и его семьей "проведена беседа", но видимо, предпринятые меры воздействия на семью ощутимого результата так и не принесли.

Региональное подразделение "Лизы Алерт" сегодня вновь разместило ориентировку с приметами сбежавшего мальчика.

В полиции говорили, что провели с семье профилактическую работу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции говорили, что провели с семье профилактическую работуФото: ГУ МВД России по Самарской области

Лутфуллох ушел из дома вчера, 20 марта, его местонахождение пока не установлено. На момент исчезновения он был одет в черную шапку с помпоном, куртку с серо-синим графическим рисунком, синие брюки и кроссовки - синие с красными полосками.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка, просят звонить на номер 8-800-700-54-52 или 112.

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Его нашли в одном из торговых центров в Октябрьском районе города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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