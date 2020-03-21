В Самаре возле Дома Молодежи нашли подпольный игорный клуб

21 Март 2020 2020-03-21T11:58:03+03:00

Подпольные игорные клубы в Самаре закрывают чуть ли не каждый месяц. Фото: прокуратура Советского района Самары

Следователи возбудили уголовное дело и выясняют, кто был хозяином заведения

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В январе этого года на ул.Аэродромной, 10б (это павильон, расположенный недалеко от остановки "Дом молодежи") нашли подпольный игорный клуб.

Играли там через компьютеры, подключенные к интернету, как долго работало заведение, пока не ясно.

Уголовное дело уже возбудили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере", расследование ведет Куйбышевский межрайонный следственный отдел г. Самары СУ СК РФ по Самарской области.

Однако удастся ли в итоге доказать особо крупный размер или предварительный сговор - большой вопрос. Как показывает судебная практика, подобные дела заканчиваются небольшими штрафами или условными сроками.

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ИСТОЧНИК KP.RU