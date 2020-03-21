Количество заболевших в Самаре на 21 марта не выросло

21 Март 2020 2020-03-21T17:25:13+03:00

За сутки в России стало известно о 53 новых больных коронавирусной инфекцией, но самарцев среди них нет

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В России за сутки выявлено 53 новых больных, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция. Однако количество заболевших в Самаре не изменилось, по прежнему известно о 9 случаях.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявили в Московской области, 6 - в Москве, 5 - в Татарстане, 4 - в Нижегородской области, 3 - в Свердловской области, по 2 в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарской Республике, плюс по одному - в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, а также в Ставропольском, Красноярском и Хабаровское крае, Ханты-Мансийском автономном округе и в Республике Крым.

Все они ранее посещали страны, где обстановка по этому заболеванию оценивается как неблагоприятная, а теперь находятся в специальных инфекционных боксах.

По последним данным, в России зафиксировано 306 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.

В Самарской области на коронавирус уже проверили 2549 человек, подтвердился он у 9, они госпитализированы. Для больных уже подготовлено 1500 коек, за работу с зараженными медикам обещают доплачивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU