Снежный завал: в Самаре побит рекорд по осадкам 68-летней давности

24 Март 2020 2020-03-24T08:27:19+03:00

В Самаре последний раз так снежно было в 1952 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Вчера, 23 марта, в Самарской области выпало невероятно большое количество снега. За сутки на регион обрушилась 94 % месячной нормы осадков. При этом, как заявляют синоптики, мокрый снег с дождем будут идти в губернии до середины недели. За вчерашний день были перекрыты множественные рекорды по осадком прошлых лет.

– В Самаре выпало 24,4 мм осадков, что побило рекорд 1952 года. Тогда было 18 мм. Больше всего снега выпало в Аглосе – 32,9 мм, что на 25,1 больше рекорда 30-летней давности. В Тольятти количество осадков составило 23,8 мм, были перекрыты значения, который были 47 лет назад, – сообщает Приволжское УГМС.

Отметим, что снежные заносы повлияли на работу некоторых видов транспорта. Горожанам приходилось самим выталкивать автобусы, а для трамваев на неопределенный срок сократили маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU