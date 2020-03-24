2020-03-24T08:27:19+03:00
Общество

Снежный завал: в Самаре побит рекорд по осадкам 68-летней давности

Больше всего их зафиксировала метеостанция Аглос
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В Самаре последний раз так снежно было в 1952 годуВ Самаре последний раз так снежно было в 1952 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вчера, 23 марта, в Самарской области выпало невероятно большое количество снега. За сутки на регион обрушилась 94 % месячной нормы осадков. При этом, как заявляют синоптики, мокрый снег с дождем будут идти в губернии до середины недели. За вчерашний день были перекрыты множественные рекорды по осадком прошлых лет.

– В Самаре выпало 24,4 мм осадков, что побило рекорд 1952 года. Тогда было 18 мм. Больше всего снега выпало в Аглосе – 32,9 мм, что на 25,1 больше рекорда 30-летней давности. В Тольятти количество осадков составило 23,8 мм, были перекрыты значения, который были 47 лет назад, – сообщает Приволжское УГМС.

Отметим, что снежные заносы повлияли на работу некоторых видов транспорта. Горожанам приходилось самим выталкивать автобусы, а для трамваев на неопределенный срок сократили маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажиры толкают автобусы, мусоровозы не могут проехать: в марте Самару завалило снегом

Выпало 94% месячной нормы, город оказался практически парализован [фоторепортаж] (подробности)

Заснеженная дорога: метель в Самаре сократила автобусные маршруты

Об этом сообщили представители перевозчика (подробности)

Из-за снегопада в Самаре несколько трамвайных маршрутов поменяли схему движения

Об этом сообщили представители департамента транспорта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умеет считать деньги: в Самаре бухгалтер решила присвоить себе 1,2 млн рублей
Снежный завал: в Самаре побит рекорд по осадкам 68-летней давности
Главный борец с коррупцией в Самарской области займет пост федерального инспектора по региону
В Самаре из-за праздников перекроют несколько улиц
Губернатор призвал в онлайн-режиме следить за состоянием и расчисткой дорог
В Москве из-за коронавируса ввели новые ограничения для людей старше 65 лет
На самарской скорой помощи из-за коронавируса увеличили количество диспетчеров
В Самаре пьяная женщина с собачкой устроила погоню с машиной ГИБДД
В пансионате «Радуга» в Тольятти создали временное учреждения для людей с подозрением на коронавирус
«Их еще для эболы закупали»: за самарцами с подозрением на коронавирус медики ездят в «противочумных костюмах»
На врача, которая заразила 11 пациентов коронавирусом, завели уголовное дело
Билайн расширяет возможности абонентов в роуминге для поддержки борьбы с коронавирусом
В Самарской области сельхоз предприятие задолжало рабочим 1,2 миллиона рублей
Ужасная трагедия: на заводе в Сызрани мужчину насмерть завалило кирпичами
На телефоне были фото закладок: в Тольятти задержали молодых драгдилеров
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
Самарские полицейские помогают застрявшим водителям
Американские ученые еще в 2015 году скрестили вирус летучих мышей и атипичную пнемонию
Нарушил правила: в Самаре на Южном шоссе столкнулись два автомобиля
Надя из "Иронии судьбы" борется с раком на карантине
Возбуждено уголовное дело по факту убийства парня в подъезде дома на Шестой просеке
В Самарской области за взятку задержали девушку-пристава
Люди против стихии: в Самаре пассажиры выталкивали застрявший в снегу автобус
На автомойке в Самарской области мужчина изнасиловал инвалида
Третья пошла: в Самаре отдали под суд хозяйку подпольного игорного клуба
Заснеженная дорога: метель в Самаре сократила автобусные маршруты