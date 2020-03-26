2020-03-26T17:45:14+03:00
Происшествия

"Что ты так долго режешь колбасу?" Самарец погиб из-за опрометчиво заданного вопроса

Гособвинение просит предполагаемому виновнику его гибели 6 лет лишения свободы
Александра БУДАЕВА
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Мужчина резал колбасу, с этим же ножом и напал на потерпевшегоМужчина резал колбасу, с этим же ножом и напал на потерпевшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Октябрьском районном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела о гибели Александра А. Он скончался от потери крови вечером 26 сентября прошлого года в многоэтажке на ул.Советской Армии, 184.

- Мы выпивали водку, я пошел нарезать закуски, стою орудую ножом, тут ко мне сзади подходит этот Саша бьет меня ладонью по щеке и спрашивает: "Что ты так долго режешь колбасу?" Ну я повернулся и ударил его ножом. Попал в бедро вроде, - рассказывал впоследствии полиции Михаил К. - Но я уходил, он еще живой был - сидел в коридоре, крови, правда, с него много натекло.

Никто из присутствовавших в тот вечер мужчин не додумался перевязать рану и вызвать "Скорую помощь", поэтому Александр умер от большой кровопотери - нож задел артерию.

Под суд отдали человека, который и нанес погибшему ножевое ранение - Михаила.

- Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. - Свою вину он признал.

Гособвинение запросило подсудимому 6 лет лишения свободы. Оглашение приговора отложили на апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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