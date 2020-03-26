Нерабочая неделя в Самаре: как будут работать детские сады с 28 марта по 5 апреля

26 Март 2020 2020-03-27T00:32:56+03:00

"Ну что, дорогие родители, на неделю я с вами!" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, как будут работать детские сады в Самаре с 28 марта по 5 апреля и куда деть детей, если родители трудятся

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Появилась информация, как будут работать детские сады в Самаре с 28 марта по 5 апреля, в нерабочую неделю. В это время эти учреждения будут закрыты. Напомним, президент России объявил следующую неделю выходной для всех, за исключением нескольких категорий населения.

Как объяснили сегодня в министерстве образования и науки Самарской области, если родители относятся к подобным категориям, то их детей будут принимать в так называемые дежурные группы.

Речь идет о людях, которые работают на предприятиях, которые нельзя остановить, о врачах и работниках аптек, о сотрудниках продуктовых магазинов, спецслужб, неотложек и аварийных служб.

Напомним, в связи с дополнительными мерами, объявленными в стране для предотвращения распространения вирусных инфекций, в Самарской области может измениться режим работы общественного транспорта, магазинов, плюс закрываются торговые центры, кинотеатры и музеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU