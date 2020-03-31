Экс-руководитель ГЖИ Самарской области предстанет перед судом за мошенничество

31 Март 2020 2020-03-31T16:28:38+03:00

Теперь этим делом займется суд Октябрьского района Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Его обвиняют в совершении 48 эпизодов преступлений

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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции региона Андрея Абриталина. Его обвиняют в 48 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

– Следствие предполагает, что он вместе со своим заместителем получал деньги за фиктивно устроенного сотрудника. По одному из эпизодов сумма выплаченных денег превысила 4,5 млн рублей. Кроме того, за мнимые командировки подозреваемый получил 2,1 млн рублей, – сообщает надзорный орган.

Также из бюджетных средств были незаконно оплачены четыре турпутевки на сумму 464 тысячи рублей. Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Самарской области и теперь направлено в суд Октябрьского района Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU