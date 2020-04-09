Стало известно, помогает ли от коронавируса «чудо-бейджик», как у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

9 Апр 2020 2020-04-09T17:04:05+03:00

Во время одно из заседаний у него заметили блокатор вирусов на пиджаке

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Дмитрий Песков на днях рассказал, что купил себе блокатор вирусов. Это устройство, которое можно носить на костюме. Оно призвано защищать от вирусов и бактерий, создавая выброс хлора вокруг носителя.

– Понятно, что конкретно на коронавирус эти бейджи никто не проверял. Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Однако малейшее перемещение человека, малейший сквозняк в комнате, а уж тем более выход на улицу сводит всю эту защиту на нет. Тестируя этот бейдж, мы выдали ему наклейку «не чудо», потому что работает он только теоретически, а на практике не спасает, – цитирует kp.ru ведущего программы «Чудо техники» на НТВ Сергея Малоземова.

Отмечается также, что если в течение длительного времени вдыхать хлор, то это может негативно сказаться на здоровье человека. Однако, если это надежный поставщик товара, использующий так называемую «зеленую химию», то товар может быть безвредным.

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ИСТОЧНИК KP.RU