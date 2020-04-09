2020-04-08T23:38:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 9 апреля 2020 года: новый заболевший и налоговые каникулы

Мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 9 апреля 2020 года и новые меры поддержки для бизнеса и семей с детьми
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Коронавирус работе многих людей не помехаКоронавирус работе многих людей не помехаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация с новой инфекцией в регионе остается одной из самых лучших по стране. Последние новости про коронавирус в Самарской области на 9 апреля 2020 года звучат оптимистично и вселяют надежду на лучшее. Рассказываем, что происходит в больницах и каких мер поддержки можно ожидать в этот кризисный период.

Семь человек остаются в больницах Самарской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 11 человек уже выписались, в том числе и двое детей. У всех них повторное тестирование на коронавирус дало отрицательный результат. В России же на данный момент выявлено 8672 зараженных коронавирусом. 580 человек поправились. Зафиксировано 63 смерти, в Самарской области таких случаев нет.

Восьмого апреля из федерального центра пришел один подтвержденный результат на коронавирус. Диагноз подтвердился у тольяттинца, который контактировал с одним из ранее заболевших людей.

В минздраве, кстати, объяснили, кому делают анализы:

Здоровым лицам, которые вернулись на территорию РФ - в течение 14 дней, в ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Сомнительные результаты отправляют для подтверждения в Москву или Новосибирск.

Тем, кто имеет признаки ОРВИ и вернулся из-за границы, контактным лицам, людям из группы риска (старше 60 лет; от 25-до 60 лет с хроническими заболеваниями бронхолегочной сердечно-сосудистой, эндокринной системы; беременные женщины) - когда они обращаются за медицинской помощью и имеют признаки ОРВИ - в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Здесь же анализы делают по предписанию Роспотребнадзора.

За сутки 7 апреля провели более 600 исследований. Сомнительных результатов - 10.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. В Кинеле тестируют QR-коды для контроля граждан. Правда, непонятно, будет ли этот опыт распространяться на другие города и на весь регион.

Перед совещанием по селекторной связи с губернаторами регионов сегодня выступил президент РФ Владимир Путин и пообещал жителям меры поддержки. Особенно помогут семьям с детьми. Родителям, которые потеряли работу, заплатят повышенное пособие по безработице. Семьям уже с апреля будут давать выплаты на ребенка по 5 тыс. рублей.

Путин выступил с третьим обращением по теме коронавируса.

Помогут и медикам. Их ждут федеральные и региональные выплаты - так поддержат тех, кто работает с больными коронавирусом людьми, а также работников скорой помощи.

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения коронавируса. А к 28 апреля их станет больше 2000. На обустройство новых коек пойдут в том числе и федеральные деньги. Губернатор призвал мобилизовать и частные учреждения.

Особую помощь в регионе окажут представителям малого и среднего бизнеса. Их ждут налоговые каникулы и другие льготы, в том числе мораторий на проверку от различных ведомств.

Из-за самоизоляции по коронавирусу перенесут и сезон охоты. Минимум он будет закрыт до 4 мая.

Российская туристка на Гоа о ситуации с коронавирусом.Россиянка Татьяна Волкова, которая 29 марта не смогла улететь из Гоа обратно на родину, рассказала, что сложившаяся ситуация оказалась для нее неожиданной.

Дети продолжают учиться дистанционно, хотя сегодня министерство просвещения разрешило школам в зависимости от ситуации заканчивать учебный год досрочно для учеников 1-8 классов. КП-Самара разбиралась, как учатся дети, что происходит в школе и как не стать жертвой слишком умных программ.

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Информация обновляется и дополняется. Следите вместе с нами за тем, как развивается ситуация в стране и регионе.

Доктор из Великобритании показывает дыхательные упражнения для заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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