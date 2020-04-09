Коронавирус в Самаре, последние новости на 9 апреля 2020 года: новый заболевший и налоговые каникулы

Ситуация с новой инфекцией в регионе остается одной из самых лучших по стране. Последние новости про коронавирус в Самарской области на 9 апреля 2020 года звучат оптимистично и вселяют надежду на лучшее. Рассказываем, что происходит в больницах и каких мер поддержки можно ожидать в этот кризисный период.

Семь человек остаются в больницах Самарской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 11 человек уже выписались, в том числе и двое детей. У всех них повторное тестирование на коронавирус дало отрицательный результат. В России же на данный момент выявлено 8672 зараженных коронавирусом. 580 человек поправились. Зафиксировано 63 смерти, в Самарской области таких случаев нет.

Восьмого апреля из федерального центра пришел один подтвержденный результат на коронавирус. Диагноз подтвердился у тольяттинца, который контактировал с одним из ранее заболевших людей.

В минздраве, кстати, объяснили, кому делают анализы:

Здоровым лицам, которые вернулись на территорию РФ - в течение 14 дней, в ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД». Сомнительные результаты отправляют для подтверждения в Москву или Новосибирск.

Тем, кто имеет признаки ОРВИ и вернулся из-за границы, контактным лицам, людям из группы риска (старше 60 лет; от 25-до 60 лет с хроническими заболеваниями бронхолегочной сердечно-сосудистой, эндокринной системы; беременные женщины) - когда они обращаются за медицинской помощью и имеют признаки ОРВИ - в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Здесь же анализы делают по предписанию Роспотребнадзора.

За сутки 7 апреля провели более 600 исследований. Сомнительных результатов - 10.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. В Кинеле тестируют QR-коды для контроля граждан. Правда, непонятно, будет ли этот опыт распространяться на другие города и на весь регион.

Перед совещанием по селекторной связи с губернаторами регионов сегодня выступил президент РФ Владимир Путин и пообещал жителям меры поддержки. Особенно помогут семьям с детьми. Родителям, которые потеряли работу, заплатят повышенное пособие по безработице. Семьям уже с апреля будут давать выплаты на ребенка по 5 тыс. рублей.

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Помогут и медикам. Их ждут федеральные и региональные выплаты - так поддержат тех, кто работает с больными коронавирусом людьми, а также работников скорой помощи.

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения коронавируса. А к 28 апреля их станет больше 2000. На обустройство новых коек пойдут в том числе и федеральные деньги. Губернатор призвал мобилизовать и частные учреждения.

Особую помощь в регионе окажут представителям малого и среднего бизнеса. Их ждут налоговые каникулы и другие льготы, в том числе мораторий на проверку от различных ведомств.

Из-за самоизоляции по коронавирусу перенесут и сезон охоты. Минимум он будет закрыт до 4 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/771882" frameborder="0"></iframe> Российская туристка на Гоа о ситуации с коронавирусом.Россиянка Татьяна Волкова, которая 29 марта не смогла улететь из Гоа обратно на родину, рассказала, что сложившаяся ситуация оказалась для нее неожиданной.

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