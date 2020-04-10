2020-04-10T11:54:23+03:00
Общество

Коронавирус добрался до Сызрани 10 апреля

Первый случай коронавируса нашли в Сызрани
Владислав КИРСАНОВ
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Это первый случай, зафиксированный в СызраниЭто первый случай, зафиксированный в СызраниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 апреля, в Самарской области выявили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из них – в Сызрани. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 20 человек.

– Один из заболевших в Сызрани, второй в Волжском районе. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Все они помещены под наблюдение. Проводится лабораторное обследование, – сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Также надзорный орган сообщил, что в регионе выписали 11 человек, 9 пациентов продолжают лечиться. Откровенное интервью губернатора Самарской области о борьбе с коронавирусом можно почитать в спецвыпуске «КП» - «Стоп, Вирус!» БЕСПЛАТНО получат все подписчики «Комсомолки», покупатели газеты в киосках и магазинах, а также жители отдаленных районов Самары и Тольятти – с помощью доставки сотрудников «Почты России».

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Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 апреля 2020 года: за последние сутки без новых заболевших, выплаты медикам и ноутбуки многодетным семьям

Мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 10 апреля 2020 года, а также меры поддержки здравоохранения и многодетных семей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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