Кто и как моет, чистит дезинфицирует дома и улицы в Самарской области

18 Апр 2020 2020-04-18T20:31:38+03:00

Так обрабатывают жилые дома в Жигулевске. Фото: оперштаб Самарской области

Спасатели - на улицах, УК и ТСЖ работают в домах

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В Самарской области ведется масштабная дезинфекция жилых домов, зданий, скамеек, остановочных пунктов - всего пространства, где находится много людей.

Напомним, 9 апреля губернатор Самарской области потребовал, чтобы этим занимались не время от времени, а ежедневно:

– Повторяю еще раз: дезинфекция должна проводиться каждый день. Под особым контролем – входные группы, ручки дверей и лифты, – сказал Дмитрий Азаров.

Вскоре был подготовлен соответствующий документ, который регламентировал, что, как и как часто мыть, и теперь в Самарской области все силы брошены на то, чтобы пространство, которое окружает людей вне их квартир, сделать безопаснее. Тем самым власти надеются приостановить и замедлить распространение коронавируса в регионе.

В дезинфекции города задействуют спасателей - сегодня они обрабатывали пожарную часть. Фото: оперштаб Самарской области

Многоквартирные дома обрабатывают сотрудники управляющих компаний и ТСЖ: дезинфицирующим раствором поливают и опрыскивают скамейки, пандусы, поручни, ручки, домофоны, почтовые ящики, перила и др.

Общественное городское пространство помогают обрабатывать сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России. Сегодня, например, как сообщает оперштаб, они провели санитарную обработку пожарных частей и 47 объектов транспортной инфраструктуры в Самаре.

Уважаемые читатели, пишите в комментариях, как часто дезинфицируют ваши подъезды? Какие меры предосторожности вы принимаете, выходя из дома?

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ИСТОЧНИК KP.RU