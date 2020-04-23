2020-04-23T11:43:29+03:00
Общество

В Самаре коронавирус нашли у прибывшего из Норвегии

Это первый за последние две недели случай заболевания у приезжего человека
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У приезжего из Норвегии нашли коронавирусУ приезжего из Норвегии нашли коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре коронавирус нашли у человека, который приехал из Норвегии. О положительном анализе стало известно 23 апреля. Также коронавирус нашли еще у 25 жителей региона. Сильно расширилась география заболевания - новые случаи нашли в Камышлинском и Клявлинском районах, в Октябрьске.

26 заболевших за сутки - это некий рекорд для региона. 16 человек также были выявлены при обследовании больных ОРВИ и пневмонией. Еще 9 человек - это контактные лица с ранее заболевшими.

Напомним, что на данный момент в Самарской области 141 больной коронавирусом, 15 человек уже поправились. Как сказали в минздраве, коронавирус обнаружили у 27 детей.

За теми, кто поправился, будут следить еще в течение года. Однако, опыт показывает, что рецидивов не бывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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