В Самару из Тайланда и Бали привезут еще 140 туристов

23 Апр 2020 2020-04-23T22:25:08+03:00

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В Самару в ближайшие дни прибудут два рейса из Тайланда и Бали. Больше 140 человек вернутся на Родину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказывал, что они неоднократно обращались за помощью к российским властям. На борту будут не только самарцы.

- Ждем борт из Тайланда (Бангкок), там будут 72 человека, они прилетят 27 апреля. И 26 апреля ждем борт из Бали, там будет больше 70 человек, - сообщил Дмитрий Азаров.

Всех прилетевших разместят на двухнедельный карантин в обсерватор.

- Есть предварительная договоренность со всеми губернаторами, что всех граждан других регионов этим же днем заберут на территорию, где они прописаны и проживают, - уточнил губернатор.

Напомним, что недавно в Казань прибыл борт из Гоа. Там были и жители Самарской области. Их забрали на специальном автобусе и разместили в обсерваторе в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU