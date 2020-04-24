Дмитрий Азаров потребовал обеспечить охрану больниц, где лечат больных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T20:50:53+03:00

Стой! Кто идет! Коронавирус есть? А если найду? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

глава региона требует не допустить новых побегов из лечебных учреждений

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В больницах Самарской области может появиться охрана. Сегодня на заседании оперштаба глава региона потребовал усилить меры безопасности.

Напомним, на Пасху из горбольницы №5 в Тольятти самовольно ушел пациент - его нашли и вернули в леченое учреждение полицейские.

В день ЧП главврач больницы Николай Ренц сообщил, что у больницы нет жесткой охраны, а ЧОП медики вызывают лишь в экстренных случаях - например, если на них совершено нападение.

Дмитрий Азаров потребовал обеспечить охрану учреждений, где содержатся пациенты, больные коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Главная задача: сделать так, чтобы оттуда никто не мог сбежать.

Вопрос об охране обсерваторов также будет прорабатываться по указанию губернатора Самарской области

Напомним, сегодня стало известно о 44 новых новых больных коронавирусом в Самарской области. Больше всего подтвержденных случаев - в Тольятти (78 человек), на втором месте по заболеваемости - Самара (63 больных), на третьем - Чапаевск (11 случаев),

По данным оперштаба, темп прироста заболеваемость по региону составляет 31,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU