Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года: подтвердилось 44 случая

24 Апр 2020 2020-04-24T11:18:15+03:00

Общее число заболевших в регионе достигло 185 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего по данным на 24 апреля 2020 года в России зафиксировано 5849 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 44 новых случая заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 185 человек.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 5849 новых заболевших. Из них в Москве 2957 человек, в Московской области – 611. В Санкт-Петербурге и Дагестане – 253 и 113 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 68622 человека, 5568 пациентов выздоровели (677 за прошедший день), 615 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 60 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU