Медсестру психдиспансера накажут за вспышку коронавируса в Тольятти

24 Апр 2020 2020-04-24T21:11:36+03:00

У женщины из-за границы вернулся сын, она с ним общалась и должна была уйти на больничный. Но вместо этого вышла на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня губернатор Самарской области дал указание рассмотреть вопрос о наказании медсестры, из-за которой заболели два десятка человек в Тольяттинском психоневрологическом диспансере.

Напомним, о вспышке заболевания стало известно сегодня. В медучреждении подтвердился 21 факт заболевания - как среди медперсонала, так и среди пациентов. Пока состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительноею

Власти начали разбираться,что же произошло, и вышли на медсестру. По словам врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко, она встречалась с сыном, который только-только вернулся из-за границы. Но вместо того, чтобы уйти на больничный и объявить о 14-дневной самоизоляции, она продолжила ходить на работу.

- Должно быть проведено расследование, - потребовал губернатор Самарской области. - Медработники – люди, которые прекрасно знают, как опасен коронавирус, они в курсе всех ограничений

Дмитрий Азаров считает, что медсестру можно привлечь к административной ответственности как гражданина, который нарушил режим самоизоляции. Если привлекать ее как сотрудника, то наказание будет значительно жестче.

К решению этого вопроса подключится полиция и Роспотребнадзор. Как они оценят тяжесть нарушения со стороны медработника, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU