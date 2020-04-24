Медсестру психдиспансера накажут за вспышку коронавируса в Тольятти
Сегодня губернатор Самарской области дал указание рассмотреть вопрос о наказании медсестры, из-за которой заболели два десятка человек в Тольяттинском психоневрологическом диспансере.
Напомним, о вспышке заболевания стало известно сегодня. В медучреждении подтвердился 21 факт заболевания - как среди медперсонала, так и среди пациентов. Пока состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительноею
Власти начали разбираться,что же произошло, и вышли на медсестру. По словам врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко, она встречалась с сыном, который только-только вернулся из-за границы. Но вместо того, чтобы уйти на больничный и объявить о 14-дневной самоизоляции, она продолжила ходить на работу.
- Должно быть проведено расследование, - потребовал губернатор Самарской области. - Медработники – люди, которые прекрасно знают, как опасен коронавирус, они в курсе всех ограничений
Дмитрий Азаров считает, что медсестру можно привлечь к административной ответственности как гражданина, который нарушил режим самоизоляции. Если привлекать ее как сотрудника, то наказание будет значительно жестче.
К решению этого вопроса подключится полиция и Роспотребнадзор. Как они оценят тяжесть нарушения со стороны медработника, пока не ясно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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