Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район

24 Апр 2020 2020-04-24T13:03:04+03:00

Появились новые точки на карте распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года все продолжает расширяться. На ней добавились еще две точки - это Безенчукский район и город Отрадный. Здесь выявлено по одному зараженному коронавирусом.

На данный момент больше всего зараженных в Тольятти - 78 человек. В Самаре - 63, третье место у Чапаевска - 11.

Семь зараженных зарегистрировано в Сызрани, по пять в Ставропольском районе и в Жигулевске, а также в Новокуйбышевске, шесть - в Волжском районе.

Всего на карте распространения коронавируса в Самарской области восемь городов и пять районов.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, пути заражения коронавирусом жителей во всех этих городах и районах неодинаковые. Куда-то приехали на праздники или выходные жители городов, которые до этого контактировали с коронавирусными зараженными. Куда-то вернулись путешественники из других стран и других регионов.

Есть и те случаи, когда приходится проводить эпидрасследование, когда нет четко отслеживаемых путей заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 24 апреля 2020 года: болезнь пришла в отдаленные районы, первая смерть

Оцениваем последние новости про коронавирус в Самаре на 24 апреля 2020 года (подробности)

В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

Скончался пожилой мужчина (подробности)

Антивирус, Вакцина и Самоизоляция: в самарском приюте кошки получили новые имена в честь коронавирусной эпохи

Самарские зоозащитники придумали безотказный способ бороться с депрессией и хандрой из-за коронавируса и самоизоляции (подробности)

В Тольятти больнице № 5 подарили 20 тысяч защитных масок

Тольяттинское подразделение компании Faurecia позаботилось о безопасности посетителей больницы № 5, где борются с коронавирусом (подробности)

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU