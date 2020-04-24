2020-04-24T13:03:04+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район

Появились новые точки на карте распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Карта распространения коронавируса в СамареКарта распространения коронавируса в Самаре
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Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года все продолжает расширяться. На ней добавились еще две точки - это Безенчукский район и город Отрадный. Здесь выявлено по одному зараженному коронавирусом.

На данный момент больше всего зараженных в Тольятти - 78 человек. В Самаре - 63, третье место у Чапаевска - 11.

Семь зараженных зарегистрировано в Сызрани, по пять в Ставропольском районе и в Жигулевске, а также в Новокуйбышевске, шесть - в Волжском районе.

Всего на карте распространения коронавируса в Самарской области восемь городов и пять районов.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, пути заражения коронавирусом жителей во всех этих городах и районах неодинаковые. Куда-то приехали на праздники или выходные жители городов, которые до этого контактировали с коронавирусными зараженными. Куда-то вернулись путешественники из других стран и других регионов.

Есть и те случаи, когда приходится проводить эпидрасследование, когда нет четко отслеживаемых путей заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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