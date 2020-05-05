Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5

5 Май 2020 2020-05-05T09:18:59+03:00

Авария произошла на 884 км трассы М-5 "Урал" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

"Нива" и koda столкнулись в Сызранском районе

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4 мая около 9 часов утра на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись Chevrolet Niva и Skoda Rapid, в аварии травмы получили сразу 4 человека.

- По предварительным данным, водитель "Нивы", который двигался со стороны Москвы в направлении Самары не занял заранее крайнее положение на проезжей части, из-за чего и произошло столкновение, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

"Нива" протаранила" автомобиль Skoda Rapid с московскими номерами. В результате пострадали 4 человека: оба водителя и женщины-пассажиры из обоих машин. Трое в итоге госпитализированы, 26-летнему водителю Skoda назначено амбулаторное лечение.

В аварии пострадали четверо, троих из них госпитализировалиФото: ГУ МВД России по Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU