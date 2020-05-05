В Самарскую область привезли еще миллион масок

5 Май 2020 2020-05-05T16:44:10+03:00

Личико теперь в общественных местах так и хочется прикрыть маской - мало ли что Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это уже третья поставка, начиная с 30 апреля

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Сегодня в Самарскую область привезли очередную партию масок для защиты от коронавирусной инфекции.

- Это уже третья крупная партия одноразовых масок, которые соответствуют все санитарным нормам, - сообщает оперативный штаб.

Фуры привезли один миллион масок, которые в ближайшее время должны поступить в продажу в магазины региона. Третья партия должна была прибыть 6 мая, но ее доставили с опережением графика на один день.

Напомним, сейчас в Самарской области введен и действует масочный режим - маску обязательно надевать, к примеру, в общественном транспорте.

Чтобы ликвидировать в регионе дефицит этих изделий, власти организовали их поставки. Первая партия прибыла 30 апреля, вторая - 3 мая, сегодня привезли третью, в каждой из партий - по миллиону одноразовых масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU