В Самарскую область привезли еще миллион масок
Сегодня в Самарскую область привезли очередную партию масок для защиты от коронавирусной инфекции.
- Это уже третья крупная партия одноразовых масок, которые соответствуют все санитарным нормам, - сообщает оперативный штаб.
Фуры привезли один миллион масок, которые в ближайшее время должны поступить в продажу в магазины региона. Третья партия должна была прибыть 6 мая, но ее доставили с опережением графика на один день.
Напомним, сейчас в Самарской области введен и действует масочный режим - маску обязательно надевать, к примеру, в общественном транспорте.
Чтобы ликвидировать в регионе дефицит этих изделий, власти организовали их поставки. Первая партия прибыла 30 апреля, вторая - 3 мая, сегодня привезли третью, в каждой из партий - по миллиону одноразовых масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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