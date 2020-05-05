2020-05-05T16:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарскую область привезли еще миллион масок

Это уже третья поставка, начиная с 30 апреля
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Личико теперь в общественных местах так и хочется прикрыть маской - мало ли чтоЛичико теперь в общественных местах так и хочется прикрыть маской - мало ли чтоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня в Самарскую область привезли очередную партию масок для защиты от коронавирусной инфекции.

- Это уже третья крупная партия одноразовых масок, которые соответствуют все санитарным нормам, - сообщает оперативный штаб.

Фуры привезли один миллион масок, которые в ближайшее время должны поступить в продажу в магазины региона. Третья партия должна была прибыть 6 мая, но ее доставили с опережением графика на один день.

Напомним, сейчас в Самарской области введен и действует масочный режим - маску обязательно надевать, к примеру, в общественном транспорте.

Чтобы ликвидировать в регионе дефицит этих изделий, власти организовали их поставки. Первая партия прибыла 30 апреля, вторая - 3 мая, сегодня привезли третью, в каждой из партий - по миллиону одноразовых масок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарскую область довезли еще миллион масок

Поставки будут продолжаться, следующая партия приедет 6 мая (подробности)

Жителям Самары рассказали, где купить маски для соблюдения масочного режима

Теперь без масок нельзя выходить из дома в общественные места. Норма действует с 1 мая (подробности)

«Что вы хотите – коронавирус!»: куда исчезли медицинские маски из самарских аптек

Когда напуганные слухами горожане смели маски с прилавков, предприимчивые коммерсанты мигом задрали ценник (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Приволжского районе может поплатиться свободой за тихую охоту на карася и плотву
В поселке Запанском горят сразу пять жилых домов
В Самарскую область привезли еще миллион масок
В Самаре водитель УАЗа протаранил забор жилого дома после того, как его укусила оса
В Сызранском районе одновременно горят два частных дома
В Тольятти новую скульптурную композицию "Ожидание солдата" планируют открыть на День города
В Самаре пожарные тушат крупный пожар в поселке Зубчаниновка
"Комсомолка" устроит онлайн-Марафон Памяти
У ТРК "Вега" в Тольятти на полном ходу перевернулся BMW
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года: инфекцию нашли и в Большеглушицком районе
В Самарской области за сутки выявлено 167 нарушителей режима самоизоляции
В Самарской области от коронавируса скончался 34-летний пациент
Стало известно, как к 5 мая заразились коронавирусом еще 17 пациентов в Самарской области
84-летний пенсионер за рулем "пятерки" в Тольятти протаранил иномарку
Стало известно, на сколько увеличилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года
Пропавший почти месяц назад рыбак Валерий Тимкин найден мертвым
В Самаре военные спели "День Победы" под окнами ветеранов Великой Отечественной войны
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5
В Тольятти полицейские задержали мужчину в подъезде жилого дома
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года