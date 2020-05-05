Карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года: инфекцию нашли и в Большеглушицком районе

5 Май 2020 2020-05-05T12:48:34+03:00

Обновилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года

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На интерактивной карте распространения коронавируса в Самарской области добавился еще один район. Инфицированных - сразу двух - нашли в Большеглушицком районе. Теперь коронавирус захватил 27 муниципальных образований в нашем регионе.

В лидерах три крупных города: в Самаре зафиксировали заражение 220 человек, в Тольятти 179, Сызрань 84.

На четвертом месте Новокуйбышевск с 19 зараженными, на пятом 17 зараженных в Чапаевске, на шестом 15 человек в Жигулевске.

Также среди районов в лидерах Волжский и Ставропольский. Пять зараженных в Сергиевском районе.

На данный момент зараженных в Самарской области 595 человек, 64 выздоровели, шесть человек скончались, причем последний умерший пациент был молод, ему было только 34 года, но в анамнезе он имел эндокринные заболевания.

Смотрите обновленную интерактивную карту распространения коронавируса в Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU