2020-05-07T22:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре дружинники проверяют, надели ли маски пассажиры в трамваях и автобусах

Аналогичные рейды намерены провести и на коммерческих маршрутах
Александра БУДАЕВА
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Трамваи дезинфицируют по несколько раз за суткиТрамваи дезинфицируют по несколько раз за суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре начались рейды по общественному транспорту: с 1 мая пассажиры должны носить маски внутри салона. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Поездка без маски может быть приравнена к нарушению санитарно-эпидемиологического режима. За нарушение предусмотрена административная ответственность, - предупредил заместитель руководителя городского департамента транспорта Александр Ерополов.

Для проверки того, как жители Самары ездят в транспорте, сегодня по автобусам и трамваям сотрудники городского департамента транспорта отправились вместе с дружинниками. В ближайшее время при содействии ДНД они намерены проверить и коммерческие маршруты.

- Если пассажир ведет себя неадекватно, мы можем вызвать наряд полиции, но пока таких случаев не было. Сегодня большинство пассажиров были в масках или надевали их сразу же после замечаний, - рассказал дежурный штаба Добровольной Народной Дружины Ратмир Валиев.

В масках обязаны быть не только пассажиры, но и кондукторы, для этого транспортные предприятия должны были закупить одноразовые и многоразовые маски, перчатки, антисептики

В МП "ТТУ" говорят, что их предприятие закупило 8 600 масок и 10 700 резиновых перчаток, а перед выходом на линии и несколько раз в течение дня транспорт дезинфицируют при помощи хлорсодержащих препаратов, одобренных Роспотребнадзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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