2020-05-18T00:28:37+03:00
Экономика

В Самаре оплатят "коммуналку" за апрель малоимущим семьям

На такую помощь смогут рассчитывать семьи - получатели субсидий на ЖКУ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Некоторые горожане смогут претендовать на субсидиюНекоторые горожане смогут претендовать на субсидиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области решили дополнительно помочь малоимущим семьям. Тем, кто имеет право на получение субсидии на ЖКУ, фактически обнулят апрельский платеж. Государство выделит дополнительные деньги на полную оплату счетов.

- Эта мера поддержки коснется тех семей, которые платят за ЖКУ больше 22% от своих доходов, - отметили в правительстве Самарской области.

Решение на заседании оперативного штаба 17 мая озвучил губернатор Дмитрий Азаров. Всего поддержкой в регионе могут воспользоваться более 34 тыс. семей, а из бюджета на это выделят 52,6 млн рублей.

Чтобы получить выплату, не нужно будет производить никаких дополнительных действий. Ее рассчитают, основываясь на уже имеющихся в ведомствах сведениях. Получить выплату все семьи должны до 31 мая, их перечислит министерство социально-демографической политики..

Напомним, что также губернатор определил региональные пособия из-за коронавируса безработным гражданам, имевшим такой статус на 1 апреля 2020 года и относящимся к одной из категорий.

Семьям с детьми назначены пособия на детей в Самаре по 5 тыс рублей на одного школьника от 8 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре оплатят "коммуналку" за апрель малоимущим семьям
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 18 мая 2020 года: еще 11 заболевших и новые места в больницах
В Самарской области 95% зараженных коронавиурсом болели ОРВИ или пневмонией
«Дом отстояли»: в Гранном тушили горящую баню
Футболисты «Крыльев Советов» в ближайшее время начнут тренировки на базе
Синоптики обещают самарцам дожди и ночные заморозки
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 17 мая достигло 322 человек
Дмитрий Азаров пообещал лично разобраться со всеми обращениями по выплатам медикам
Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины
Режим самоизоляции в Самарской области ослабили, но продлили до 25 мая
Еще одна больница в Самаре начала принимать пациентам с новой коронавирусной инфекцией
«Нужны записи с видеорегистраторов»: В Самаре ищут пенсионера в темно-зеленом пуховике
Стало известно, кто находится в обсерваторах Самары и Новокуйбышевска
Стало известно, когда до медиков Самарской области дойдут пересчитанные выплаты
Стало известно, как чувствуют себя пациенты с COVID-19 в Самарской области