В Самаре оплатят "коммуналку" за апрель малоимущим семьям

18 Май 2020 2020-05-18T00:28:37+03:00

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В Самарской области решили дополнительно помочь малоимущим семьям. Тем, кто имеет право на получение субсидии на ЖКУ, фактически обнулят апрельский платеж. Государство выделит дополнительные деньги на полную оплату счетов.

- Эта мера поддержки коснется тех семей, которые платят за ЖКУ больше 22% от своих доходов, - отметили в правительстве Самарской области.

Решение на заседании оперативного штаба 17 мая озвучил губернатор Дмитрий Азаров. Всего поддержкой в регионе могут воспользоваться более 34 тыс. семей, а из бюджета на это выделят 52,6 млн рублей.

Чтобы получить выплату, не нужно будет производить никаких дополнительных действий. Ее рассчитают, основываясь на уже имеющихся в ведомствах сведениях. Получить выплату все семьи должны до 31 мая, их перечислит министерство социально-демографической политики..

Напомним, что также губернатор определил региональные пособия из-за коронавируса безработным гражданам, имевшим такой статус на 1 апреля 2020 года и относящимся к одной из категорий.

Семьям с детьми назначены пособия на детей в Самаре по 5 тыс рублей на одного школьника от 8 до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU