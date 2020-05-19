Президент потребовал не перекладывать вину за проблемы с выплатами медикам на главврачей больниц
Сегодня президент России высказал свое мнение о причинах проблем, которые возникли в стране с выплатами дополнительных денег врачам, работающим с больными коронавирусом. Как сообщает kp.ru, Владимир Путин потребовал от правительства страны не перекладывать вину на главврачей, потому что сам документ, на основании которого должны начисляться и производиться доплаты, составлен недостаточно четко.
Именно поэтому не до всех медиков дошли обещанные деньги. Напомним, врачам, младшему и среднему медицинскому персоналу, а также водителям автомобилей "Скорой помощи" должны были выплатить от 25 до 80 тысяч рублей за дополнительную нагрузку и риски, с которыми они столкнулись в период пандемии COVID-19.
По предварительным данным, пока что доплаты получили около 30 тысяч врачей, сейчас решается вопрос о перечислении денег остальным в ускоренном порядке.
Мурашко - про выплаты врачам.
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ИСТОЧНИК KP.RU